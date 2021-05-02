Сборная России сыграет с Беларусью в 1/4 финала юниорского чемпионата мира — 2021

Сборная Финляндии и команда США не смогли выявить победителя в основное время в заключительном матче группового раунда юниорского чемпионата мира 2021 года по хоккею. 60 минут игры завершились вничью — 4:4, которой финнам хватило для победы в группе.

После завершения основного времени матча определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Беларуси, которая расположилась на третьем месте в группе A.

Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.