Канада уверенно обыграла Беларусь в матче групповой стадии ЮЧМ-2021

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч групповой стадии юниорского чемпионата мира – 2021, в котором встречались представители группы А – Канада и Беларусь. Встреча завершилась уверенной победой Канады – 5:2.

В составе Канады отличились Шейн Райт (дубль), Олен Целльвегер и Мэйсон Мактавиш (дубль). За Беларусь забрасывали Андрей Лошко и Илья Морозов.

Таким образом, Канада набрала 12 очков в 4 встречах групповой стадии и заняла 1-е место в турнирной таблице группы B. Беларусь (6) – на 3-м месте.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. В 1/4 финала Канада встретится с Чехией, а Беларусь — с Россией.