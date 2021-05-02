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Канада уверенно обыграла Беларусь в матче групповой стадии ЮЧМ-2021

Канада уверенно обыграла Беларусь в матче групповой стадии ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч групповой стадии юниорского чемпионата мира – 2021, в котором встречались представители группы А – Канада и Беларусь. Встреча завершилась уверенной победой Канады – 5:2.

В составе Канады отличились Шейн Райт (дубль), Олен Целльвегер и Мэйсон Мактавиш (дубль). За Беларусь забрасывали Андрей Лошко и Илья Морозов.

Таким образом, Канада набрала 12 очков в 4 встречах групповой стадии и заняла 1-е место в турнирной таблице группы B. Беларусь (6) – на 3-м месте.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. В 1/4 финала Канада встретится с Чехией, а Беларусь — с Россией.

U18 ЧМ-2021. Группа A
02 мая 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Канада U18
Окончен
5 : 2
Беларусь U18
1:0 Райт – 05:06' (5x5)   2:0 Целльвегер (Джонстон) – 18:34' (5x5)   3:0 Мактавиш (Кулеманс) – 21:59' (5x5)   4:0 Райт (Целльвегер) – 24:04' (5x5)   4:1 Лошко (Михалёв, Сотишвили) – 34:28' (5x4)   5:1 Мактавиш (Кулеманс, Пинелли) – 53:45' (5x4)   5:2 Морозов (Михалёв, Польшаков) – 57:28' (5x5)
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