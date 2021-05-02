США вырвали победу у Финляндии в овертайме в матче ЮЧМ-2021
В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч группы B юниорского чемпионата мира – 2021, в котором США принимали на своём льду команду Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев – 5:4 ОТ.
За Финляндию отличились Вилле Койвунен, Юхо Ярвеля, Саму Туомаала и Сису Юлиниеми. За США забрасывали Дилан Дюк, Чарли Страмел, Исаак Ховард и Тай Галлахер. В овертайме точный бросок Саши Пастухова принёс американцам победу в матче.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня.
В 1/4 финала Финляндия (1В) встретится со Швейцарией (4А), а США (3В) сыграет со Швецией (2А).
U18 ЧМ-2021. Группа B
02 мая 2021, воскресенье. 04:00 МСК
США U18
Окончен
5 : 4
ОТ
Финляндия U18
1:0 Дюк (Хьюз, Пастухов) – 08:13' (5x5) 1:1 Койвунен (Вилен, Туомаала) – 08:43' (5x5) 1:2 Ярвеля (Хуухтанен) – 16:05' (5x5) 2:2 Страмел (Хрещук) – 21:18' (5x5) 3:2 Ховард (Хатсон) – 33:46' (5x5) 3:3 Туомаала (Койвунен, Салминен) – 40:29' (5x5) 3:4 Юлиниеми (Юусола, Матикка) – 53:26' (5x5) 4:4 Галлахер (Страмел, Гилмартин) – 59:58' (6x5) 5:4 Пастухов – 60:57' (3x3)
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
07:11
-
07:00
-
06:53
-
06:44
-
06:40
-
06:33
-
06:33
-
06:33
-
05:59
-
05:45
-
05:36
-
04:56
-
04:51
-
04:48
-
04:34
-
04:20
-
04:05
-
03:56
-
03:28
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:53
-
02:44
-
02:40
-
02:35
-
02:30
-
01:38
-
01:17
- 1 мая 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:21
-
23:13
-
23:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам