США вырвали победу у Финляндии в овертайме в матче ЮЧМ-2021

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч группы B юниорского чемпионата мира – 2021, в котором США принимали на своём льду команду Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев – 5:4 ОТ.

За Финляндию отличились Вилле Койвунен, Юхо Ярвеля, Саму Туомаала и Сису Юлиниеми. За США забрасывали Дилан Дюк, Чарли Страмел, Исаак Ховард и Тай Галлахер. В овертайме точный бросок Саши Пастухова принёс американцам победу в матче.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня.

В 1/4 финала Финляндия (1В) встретится со Швейцарией (4А), а США (3В) сыграет со Швецией (2А).