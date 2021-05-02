Варламов сыграл на ноль третий раз кряду. Голкипер лидирует в этом сезоне НХЛ по шат-аутам
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Россиянин оформил третий шат-аут подряд и седьмой – в нынешнем сезоне. Варламов вновь стал единоличным лидером по сухим матчам, обогнав по этому показателю голкипера «Колорадо Эвеланш» Филиппа Грубауэра (шесть). У Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Марка-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») по пять матчей на ноль.
33-летний Варламов одержал 19 побед в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 93,0% бросков и пропуская в среднем за матч 1,99 шайбы.
Варламов — первый вратарь в НХЛ, оформивший три шат-аута на домашней арене «Рейнджерс»
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
07:11
-
07:00
-
06:53
-
06:44
-
06:40
-
06:33
-
06:33
-
06:33
-
05:59
-
05:45
-
05:36
-
04:56
-
04:51
-
04:48
-
04:34
-
04:20
-
04:05
-
03:56
-
03:28
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:53
-
02:44
-
02:40
-
02:35
-
02:30
-
01:38
-
01:17
- 1 мая 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:21
-
23:13
-
23:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам