Варламов сыграл на ноль третий раз кряду. Голкипер лидирует в этом сезоне НХЛ по шат-аутам

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Россиянин оформил третий шат-аут подряд и седьмой – в нынешнем сезоне. Варламов вновь стал единоличным лидером по сухим матчам, обогнав по этому показателю голкипера «Колорадо Эвеланш» Филиппа Грубауэра (шесть). У Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Марка-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») по пять матчей на ноль.

33-летний Варламов одержал 19 побед в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 93,0% бросков и пропуская в среднем за матч 1,99 шайбы.