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«Айлендерс» вышли в плей-офф третий сезон подряд

«Айлендерс» вышли в плей-офф третий сезон подряд
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца обеспечили себе участие в Кубке Стэнли. «Островитяне» набрали 67 очков в 51 матчей и занимают в Восточном дивизионе третье место. Ранее в плей-офф вышли «Вашингтон» и «Питтсбург».

«Айлендерс» пробились в Кубок Стэнли в третий раз подряд. Практически наверняка последнюю путёвку от этого дивизиона в плей-офф завоюет «Бостон Брюинз», который уже на восемь очков опережает «Рейнджерс», имея при этом два матча в запасе относительного «синерубашечников».

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