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Барабанов провёл лучшую встречу за карьеру в НХЛ, впервые набрав два очка в одном матче

Барабанов провёл лучшую встречу за карьеру в НХЛ, впервые набрав два очка в одном матче
Хоккей / НХЛ 0

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов реализовал большинство и сделал голевую передачу в матче. Россиянин набрал 2 (1+1) очка в одной игре впервые в сезоне, который является дебютным для него за карьеру в НХЛ. Его игровое время составило 17 минут и 16 секунд при показателе полезности «+1».

С момента обмена в «Сан-Хосе» в дедлайн 26-летний форвард провёл за новый клуб четыре встречи, в которых набрал 4 (2+2) очка. Ранее в 13 матчах нынешнего сезона за «Торонто Мэйпл Лифс» нападающий набрал 1 (0+1) очко.

Барабанов установил личный рекорд по игровому времени в дебютном матче НХЛ за «Сан-Хосе»
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