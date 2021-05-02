Мичков вышел на пятое место среди россиян по голам на юниорских чемпионатах мира

Завершился очередной матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

Форвард сборной России Матвей Мичков в этой встрече оформил хет-трик. 16-летний нападающий забил девять голов в четырёх матчах турнира и вышел на пятое место по количеству заброшенных шайб среди россиян. При этом Евгений Малкин забросил такое же количество шайб за 12 матчей.

Лидером среди россиян является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах). На втором месте располагается Илья Ковальчук — 13 голов в 12 встречах. Топ-3 замыкают Никита Кучеров (11 в 7) и Евгений Кузнецов (11 в 14).