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Мичков вышел на пятое место среди россиян по голам на юниорских чемпионатах мира

Мичков вышел на пятое место среди россиян по голам на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Завершился очередной матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

Форвард сборной России Матвей Мичков в этой встрече оформил хет-трик. 16-летний нападающий забил девять голов в четырёх матчах турнира и вышел на пятое место по количеству заброшенных шайб среди россиян. При этом Евгений Малкин забросил такое же количество шайб за 12 матчей.

Лидером среди россиян является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах). На втором месте располагается Илья Ковальчук — 13 голов в 12 встречах. Топ-3 замыкают Никита Кучеров (11 в 7) и Евгений Кузнецов (11 в 14).

Голевая феерия России на ЮЧМ! Разгромили чехов (11 голов!), избежав матча с Канадой в 1/4
Сборная России установила рекорд в истории личных встреч с Чехией. 16-летний Мичков сделал хет-трик и единолично возглавил гонку снайперов.
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