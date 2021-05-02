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Расписание четвертьфинальных матчей юниорского чемпионата мира — 2021

Расписание четвертьфинальных матчей юниорского чемпионата мира — 2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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На юниорском чемпионате мира 2021 года по хоккею завершился групповой турнир, по итогам которого стали известны все пары и расписание четвертьфиналов ЮЧМ-2021.

Финляндия (1B) — Швейцария (4A) – 4 мая, 1:30 мск.
Россия (2B) — Беларусь (3A) – 3 мая, 20:30 мск.
Канада (1A) — Чехия (4B) — 3 мая, 23:00 мск.
Швеция (2A) — США (3B) – 4 мая, 4:00 мск.

Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

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