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Шульга: Канаде забивают воспитанники Жлобина? Есть у них против канадцев какой-то зуб

Шульга: Канаде забивают воспитанники Жлобина? Есть у них против канадцев какой-то зуб
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Главный тренер юниорской сборной Беларуси Дмитрий Шульга поделился мнением о том, почему злобинские воспитанники забрасывают канадцам.

«Почему у злобинских воспитанников получается забивать канадцам? Не знаю, наверное, это совпадение какое-то. Хорошее совпадение. Хорошо бы, конечно, если бы ещё представители других наших городов всё-таки огорчили сегодня. Возможности были, но не получилось. Могли мы зацепиться, конечно, но, к сожалению, пока так. А почему? Ну, видите, есть у них против канадцев какой-то зуб», — передаёт слова Шульги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что сборная Беларуси уступила канадцам со счётом 2:5 и завершила групповой этап на третьем месте в группе A. В плей-офф белорусы встретятся со сборной России 3 мая в 20:30 мск.

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