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Райан Миллер провёл последний матч в карьере

Райан Миллер провёл последний матч в карьере
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер провёл последний матч в карьере.

«Анахайм» выложил в своём «твиттере» видео, как команда фотографировалась с голкипером, его ребёнком и женой, и подписал: «Особый момент в центре льда».

Последний матч Миллера состоялся с «Лос-Анджелес Кингс» 2 мая. «Анахайм» обыграл соперника со счётом 6:2.

Вратарь начал карьеру в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз» в 2002 году. Миллер — обладатель приза лучшему вратарю «Везина Трофи» 2010 года.

В составе сборной США голкипер стал серебряным призёром Олимпиады-2010 в Ванкувере, также получив приз самому ценному игроку этого турнира.

За «Анахайм» американец выступал с 2017 года.

В марте этого года вратарь одержал 390-ю победу за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на 14-е место в истории лиги, превзойдя результат завершившего карьеру Доминика Гашека (389).

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