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Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером группового этапа ЮЧМ-2021

Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером группового этапа ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков, выступающий в системе петербургского СКА, стал лучшим бомбардиром и снайпером группового этапа юниорского чемпионата мира.

В четырёх матчах форвард набрал 11 очков: забросил девять шайб и отдал две результативные передачи. Ближайший преследователь Мичкова в гонке бомбардиров — его одноклубник по СКА Никита Чибриков, набравший 10 очков (2+8). Второе место в гонке снайперов занял Даниил Климович, выступающий за Беларусь.

Напомним, что в четвёртом матче группового этапа россияне разгромили сборную Чехии со счётом 11:1, а Мичков оформил хет-трик и сделал одну передачу.

По итогам группового этапа сборная России заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф, где 3 мая в 20:30 встретится с командой Беларуси. Начало матча — в 20:30 мск.

16-летний Матвей Мичков забил 9 голов в 4 матчах на юниорском чемпионате мира — 2021
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