Овечкин пропустил четыре матча подряд из-за травмы впервые с 2009 года

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по-прежнему не восстановился после травмы, полученной 23 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч с «Питтсбург Пингвинз» стал для россиянина четвёртым пропущенным подряд.



«Александр Овечкин не пропускал четыре игры подряд из-за травмы с ноября 2009 года, когда он пропустил шесть игр подряд из-за травмы», – написал журналист Бен Рэби в своём «твиттере».



Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.

Матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», который прошёл 2 мая, завершился победой «Пингвинз» — 3:0.

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