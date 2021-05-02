Бобровский одержал 18-ю победу в сезоне
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский помог «Пантерз» одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:4.
Россиянин отразил 31 бросок из 35.
Эта победа стала для Бобровского 18-й в текущем чемпионате.
По этому показателю голкипер делит восьмое место в лиге с тремя вратарями: Майком Смитом («Эдмонтон Ойлерз»), Витеком Ванечеком («Вашингтон Кэпиталз») и Якобом Маркстрёмом («Калгари Флэймз»).
В текущем сезоне НХЛ голкипер провёл 29 матчей, но пока не оформил ни одного шат-аута.
После 53 матчей «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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