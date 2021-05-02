Нападающий «Авангарда» Зернов вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России вызвал центрфорварда омского «Авангарда» Дениса Зернова, сообщает официальный «твиттер» сборной России по хоккею. Хоккеист присоединится к команде 3 мая в Новогорске.

Напомним, что национальная команда готовится к чемпионату мира — 2021, который пройдёт с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Зернов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 40 очков: забросил 12 шайб и отдал 28 результативных передач. В плей-офф у форварда шесть очков (2+4) в 24 играх.



Вместе с «Авангардом» Зернов выиграл Кубок Гагарина — 2021. В финале турнира омичи обыграли московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.