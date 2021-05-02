IIHF: Мичков стремится к статусу величайшего игрока

Международная федерация хоккея прокомментировала выступление нападающего юниорской сборной России Матвея Мичкова на ЮЧМ-2021. В прошедшем матче с Чехией, который завершился победой россиян со счётом 11:1, Мичков оформил хет-трик и отдал результативную передачу.



«Матвей Мичков выдал шоу в составе юниорской сборной России и стремится к статусу величайшего игрока», — написала пресс-служба IIHF в «Твиттере».



Напомним, что по итогам группового этапа форвард системы СКА стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В четырёх матчах форвард забросил девять шайб и отдал две результативные передачи.

Сборная России заняла второе место в группе B юниорского чемпионата мира. В четвертьфинале россияне сыграют со сверстниками из Беларуси 3 мая в 20:30 мск.