Трямкин: цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился эмоциями от продления контракта с екатеринбургским клубом.
«Безусловно, рад подписать новый контракт с «Автомобилистом». Будем дальше продолжать работать, биться на льду в рядах родного клуба! Главная цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды!» – цитирует Трямкина официальный сайт екатеринбуржцев.
Напомним, что защитник продлил контракт с «Автомобилистом» сроком на два года. Следующий сезон станет для Трямкина девятым в команде.
За «Автомобилист» в КХЛ защитник дебютировал в ноябре 2012 года. Сейчас на счету Трямкина 438 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 98 очков (27+71).
В текущем сезоне КХЛ Трямкин провёл 60 матчей в регулярке и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в пяти встречах.
- 2 мая 2021
-
13:21
-
13:11
-
12:51
-
12:39
-
12:31
-
12:16
-
12:08
-
11:50
-
11:36
-
11:15
-
10:56
-
10:17
-
09:46
-
09:19
-
09:08
-
08:56
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:17
-
07:45
-
07:45
-
07:29
-
07:11
-
07:00
-
06:53
-
06:44
-
06:40
-
06:33
-
06:33
-
06:33
-
05:59
-
05:45
-
05:36
-
04:56