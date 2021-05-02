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Трямкин: цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды

Трямкин: цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился эмоциями от продления контракта с екатеринбургским клубом.

«Безусловно, рад подписать новый контракт с «Автомобилистом». Будем дальше продолжать работать, биться на льду в рядах родного клуба! Главная цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды!» – цитирует Трямкина официальный сайт екатеринбуржцев.

Напомним, что защитник продлил контракт с «Автомобилистом» сроком на два года. Следующий сезон станет для Трямкина девятым в команде.

За «Автомобилист» в КХЛ защитник дебютировал в ноябре 2012 года. Сейчас на счету Трямкина 438 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 98 очков (27+71).

В текущем сезоне КХЛ Трямкин провёл 60 матчей в регулярке и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в пяти встречах.

«Автомобилист» продлил контракт с Трямкиным. Следующий сезон для него 9-й в Екатеринбурге
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