Трямкин: цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился эмоциями от продления контракта с екатеринбургским клубом.



«Безусловно, рад подписать новый контракт с «Автомобилистом». Будем дальше продолжать работать, биться на льду в рядах родного клуба! Главная цель — стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды!» – цитирует Трямкина официальный сайт екатеринбуржцев.



Напомним, что защитник продлил контракт с «Автомобилистом» сроком на два года. Следующий сезон станет для Трямкина девятым в команде.



За «Автомобилист» в КХЛ защитник дебютировал в ноябре 2012 года. Сейчас на счету Трямкина 438 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 98 очков (27+71).



В текущем сезоне КХЛ Трямкин провёл 60 матчей в регулярке и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в пяти встречах.