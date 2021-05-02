Чинахов обратился к болельщикам после ухода в «Коламбус»

Нападающий Егор Чинахов в «инстаграме» обратился к болельщикам «Авангарда» после перехода в «Коламбус Блю Джекетс».
«Уважаемые болельщики! Вы знаете, что я принял решение уехать в «Коламбус». С самого детства у меня была мечта выиграть Кубок Гагарина в составе родного «Авангарда» и это случилось в первый же год моей карьеры в КХЛ. Я благодарен клубу, академии, своему тренеру Угольникову О.В. и конечно Бобу Хартли за то, что они для меня сделали. Именно они, сыграли огромную роль в том, что я был выбран в первом раунде драфта НХЛ. А это моя вторая мечта, на осуществление которой, как мне кажется, я имею право! Иначе зачем все это? У кого есть мечта, тот меня поймёт!
P.S Я никуда не сбегал, до сих пор нахожусь в гостинице Балашихи. Спасибо всем, кто в меня верит! И кто не верит тоже спасибо, будет стимул доказать! Всем добра!» – написал Чинахов в «Инстаграм».
- 2 мая 2021
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