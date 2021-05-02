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Голкипер «Трактора» Иван Федотов обменян в ЦСКА на денежную компенсацию

Голкипер «Трактора» Иван Федотов обменян в ЦСКА на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ 0
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Голкипер Иван Федотов продолжит карьеру в московском ЦСКА, «Трактор» получит денежную компенсацию, сообщает «твиттер» челябинского клуба.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Иван Федотов провёл за «Трактор» 26 матчей в регулярном чемпионате и сыграл один сухой матч. В плей-офф у голкипера четыре встречи.

Кстати, по ходу сезона Федотов отдал одну результативную передачу.

По итогам прошлого чемпионата «Трактор» занял пятое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (1-4).

Напомним, что на место Федотова челябинцы подписали контракт с голкипером Эмилем Гариповым.

Московский ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции. В финале плей-офф КХЛ армейцы уступили омскому «Авангарду» (2-4).

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