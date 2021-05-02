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Гендиректор «Трактора»: мы посчитали целесообразным получить за Федотова компенсацию

Гендиректор «Трактора»: мы посчитали целесообразным получить за Федотова компенсацию
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин прокомментировал обмен голкипера Ивана Федотова в ЦСКА.

«Иван Федотов отлично проявил себя в матчах за «Трактор» в прошедшем сезоне, но уже в ближайшем будущем он видит свою карьеру за океаном, поэтому мы посчитали целесообразным оформить переход голкипера в ЦСКА и получить серьёзную денежную компенсацию. За счёт неё нам удалось укрепить вратарскую позицию на несколько лет вперёд», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».

Напомним, что челябинцы обменяли голкипера в ЦСКА на денежную компенсацию. После ухода Федотова клуб пополнил Эмиль Гарипов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Иван Федотов провёл за «Трактор» 26 матчей в регулярном чемпионате и сыграл один сухой матч. В плей-офф у голкипера четыре встречи.

Кстати, по ходу сезона Федотов отдал одну результативную передачу.

Голкипер «Трактора» Иван Федотов обменян в ЦСКА на денежную компенсацию
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