Гендиректор «Трактора»: мы посчитали целесообразным получить за Федотова компенсацию

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин прокомментировал обмен голкипера Ивана Федотова в ЦСКА.
«Иван Федотов отлично проявил себя в матчах за «Трактор» в прошедшем сезоне, но уже в ближайшем будущем он видит свою карьеру за океаном, поэтому мы посчитали целесообразным оформить переход голкипера в ЦСКА и получить серьёзную денежную компенсацию. За счёт неё нам удалось укрепить вратарскую позицию на несколько лет вперёд», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».
Напомним, что челябинцы обменяли голкипера в ЦСКА на денежную компенсацию. После ухода Федотова клуб пополнил Эмиль Гарипов.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Иван Федотов провёл за «Трактор» 26 матчей в регулярном чемпионате и сыграл один сухой матч. В плей-офф у голкипера четыре встречи.
Кстати, по ходу сезона Федотов отдал одну результативную передачу.
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