MVP Кубка Харламова голкипер системы «Динамо» Жеренко продолжит карьеру в Финляндии
Вратарь МХК «Динамо» Вадим Жеренко, признанный самым ценным игроком плей-офф Молодежной хоккейной лиги, продолжит карьеру в Финляндии. Об этом игрок сообщил на своей странице в «инстаграме».
«Хочу выразить слова благодарности всем болельщикам, партнёрам по команде, тренерам и руководству клуба за непередаваемые эмоции и ту радость, с которой я выходил на лёд в течение трёх лет в составе клуба. Это было незабываемое время, которое навсегда останется в моём сердце.
Посовещавшись с моей семьёй, я принял непростое для себя решение — провести ближайший сезон в Финляндии. Я ни в коем случае не прощаюсь с вами, а расстаюсь на время. Спасибо большое, бело-голубая семья», — написал Вадим Жеренко на своей странице в «Инстаграме».
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