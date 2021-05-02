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«Сочи» подписал контракт с Андреем Бакановым

«Сочи» подписал контракт с Андреем Бакановым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с Андреем Бакановым, сообщает официальный сайт сочинской команды. Двустороннее соглашение с 18-летним нападающим рассчитано на один сезон.

Баканов начинал свою карьеру в Москве, выступая за юношеские команды «Спартака» и «Динамо», после переехал в Северную Америку, где играл в юниорских лигах.

В 2018 году со сборной России U17 завоевал золотые медали на мировом Кубке вызова.

Сезон-2019/20 провёл в команде «Гуэлф сторм» из OHL, где в 55 матчах набрал 14 (5+9) очков.

Прошлый сезон 18-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге в составе команды «Куньлунь Ред Стар». В китайском клубе хоккеист сыграл в 32 матчах, набрав 5 (4+1) результативных баллов.

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