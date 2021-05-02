«Сибирь» заключила однолетний контракт с нападающим Антоном Вединым

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил однолетнее соглашение с нападающим Антоном Вединым, сообщает официальный сайт новосибирской команды.



Практически всю карьеру Ведин провёл в шведском «Тимро», где выступал по 2019 год. В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но большую часть сезона отыграл в АХЛ за фарм-клуб, набрав в 31 игре 17 (7+10) очков. Антон сумел дебютировать в НХЛ – четыре матча за «Чикаго».



Проведя сезон в Северной Америке, форвард вернулся обратно в Швецию. В минувшем чемпионате на его счету 44 матча и 34 (19+15) очка. Сезон выдался непростым для команды Ведина – она пережила три карантина из-за COVID-19.



Ведин в этом сезоне также сыграл три матча за сборную Швеции на Евротуре, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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