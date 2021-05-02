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Давыдов: результат сборной России в Швейцарии огорчил

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Давыдов: результат сборной России в Швейцарии огорчил
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Трёхкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о сборной России в преддверии чемпионата мира 2021 года в Латвии.

«В команде много молодых игроков, каждый получает шанс себя проявить. Понятно, что путёвок на чемпионат мира разыгрывается немного, в команде будет десант из финалистов КХЛ и из клубов НХЛ. Но молодёжь старается, цепляется — пусть и с переменным успехом.

Конечно, от сборной России в любом составе ждёшь только побед. Поэтому результат в Швейцарии огорчил. Как и то, что теперь на больших площадках наши хоккеисты чувствуют себя не так комфортно, как раньше. Удивило, что после первого поражения от швейцарцев некоторые игроки сборной сетовали как раз на европейский формат. А ведь раньше на нём мы были сильнейшими в мире», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Россия опять проиграла швейцарцам перед ЧМ! В этот раз наши даже ни разу не забили
Игра подопечных Брагина оставила тяжёлое впечатление. Надеемся, что всё дело в пресловутых нагрузках.
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