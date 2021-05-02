Давыдов: результат сборной России в Швейцарии огорчил

Трёхкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о сборной России в преддверии чемпионата мира 2021 года в Латвии.
«В команде много молодых игроков, каждый получает шанс себя проявить. Понятно, что путёвок на чемпионат мира разыгрывается немного, в команде будет десант из финалистов КХЛ и из клубов НХЛ. Но молодёжь старается, цепляется — пусть и с переменным успехом.
Конечно, от сборной России в любом составе ждёшь только побед. Поэтому результат в Швейцарии огорчил. Как и то, что теперь на больших площадках наши хоккеисты чувствуют себя не так комфортно, как раньше. Удивило, что после первого поражения от швейцарцев некоторые игроки сборной сетовали как раз на европейский формат. А ведь раньше на нём мы были сильнейшими в мире», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.
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