Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Варламов установил рекорд «Айлендерс» по продолжительности сухой серии

Варламов установил рекорд «Айлендерс» по продолжительности сухой серии
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Накануне состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков, оформив третий шат-аут подряд. Таким образом, голкипер обновил рекорд клуба по продолжительности сухой серии – 213 минут 56 секунд.

Предыдущее достижение принадлежало Гленну Решу, оно было установлено в сезоне-1975/1976. Тогда Реш сумел оставить ворота в неприкосновенности на протяжении 178,29 игровых минут.

Помимо этого, Варламов повторил рекорд Реша по количеству сухих матчей за сезон. На счету Варламова в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ их семь.

Варламов разделил с Ильей Брызгаловым и Сергеем Бобровским третье место среди российских вратарей по сухим матчам за карьеру – 34.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021