Варламов установил рекорд «Айлендерс» по продолжительности сухой серии

Накануне состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков, оформив третий шат-аут подряд. Таким образом, голкипер обновил рекорд клуба по продолжительности сухой серии – 213 минут 56 секунд.
Предыдущее достижение принадлежало Гленну Решу, оно было установлено в сезоне-1975/1976. Тогда Реш сумел оставить ворота в неприкосновенности на протяжении 178,29 игровых минут.
Помимо этого, Варламов повторил рекорд Реша по количеству сухих матчей за сезон. На счету Варламова в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ их семь.
Варламов разделил с Ильей Брызгаловым и Сергеем Бобровским третье место среди российских вратарей по сухим матчам за карьеру – 34.
- 2 мая 2021
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