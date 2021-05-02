«Амур» продлил контракт с Йорданом

Хоккейный клуб «Амур» продлил контракт с капитаном команды Михалом Йорданом, сообщает официальный сайт хабаровчан. Соглашение с чешским защитником будет заключено на срок до 30 апреля 2023 года.
Следующий чемпионат для Йордана станет пятым в «Амуре». За «Амур» Михал провёл 194 матча, забросил 20 шайб, отдал 42 результативные передачи.
Прошлый сезон для защитника стал лучшим за карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Йордан оформил первый хет-трик и стал лучшим бомбардиром среди защитников команды — 20 (9+11) очков.
Ранее «Амур» на официальном сайте клуба сообщил о назначении российского специалиста Владимира Воробьёва на должность главного тренера.
Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
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