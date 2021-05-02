«Ванкувер» предлагал контракт Трямкину, но стороны не договорились об условиях

«Ванкувер Кенакс» хотел подписать контракт с защитником Никитой Трямкиным, однако стороны не смогли договориться об условиях соглашения, сообщает журналист Рик Даливал. По информации источника, российский хоккеист хотел получить двухлетний контракт, а канадский клуб был готов предложить лишь однолетнее соглашение.
Ранее хоккеист продлил контракт с «Автомобилистом». Следующий сезон станет для Трямкина девятым в этом клубе.
За «Автомобилист» в КХЛ защитник дебютировал в ноябре 2012 года. Сейчас на счету Трямкина 438 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 98 очков (27+71).
В 2014 году на драфте НХЛ Трямкин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под общим 66-м номером.
В текущем сезоне КХЛ Трямкин провёл 60 матчей в регулярке и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в пяти встречах.
- 2 мая 2021
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