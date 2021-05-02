Гендиректор «Трактора»: Гарипов и Вилл составят одну из сильнейших вратарских связок в КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с голкипером Эмилем Гариповым.
«Эмиль Гарипов – голкипер высокого уровня, который имеет большой опыт плей-офф. Будучи первым вратарём «Ак Барса» он выигрывал Кубок Гагарина. Это игрок с хорошей антропометрией, очень мобильный, показавший всем в этой лиге, что он способен быть номером один. Сейчас Эмиль полностью готов и имеет большую мотивацию доказать ещё раз, что высочайший класс его игры в чемпионском плей-офф был показателем реального уровня. У Гарипова хороший возраст для голкипера, и он с большим нетерпением ждёт своего появления в «Тракторе». В паре с Романом Виллом они составят одну из сильнейших вратарских связок в КХЛ», — приводит слова Савина официальный сайт «Трактора».
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