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Грубец: защитники, как Шарипзянов, — мечта любого вратаря. Такие ребята выигрывают серии

Грубец: защитники, как Шарипзянов, — мечта любого вратаря. Такие ребята выигрывают серии
Хоккей / КХЛ 0
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Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец поделился мнением о защитнике омичей Дамире Шарипзянове.

«Такие защитники, как Шарипзянов, — это мечта любого вратаря. Он бесстрашный, не побоится броситься под шайбу даже головой, чтобы сделать блок. Такие ребята выигрывают серии. То, что он сделал в последние пару минут решающего матча, — это что-то выдающееся», — сказал Грубец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

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