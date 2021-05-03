Грубец: после обмена в «Авангард» подумал: «Хорошо, но зачем я им?»

Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец вспомнил свой переход в омский клуб из «Куньлунь Ред Стар».
«Когда я был в «Куньлуне», моей тайной целью было попасть в плей-офф и быть обменянным в команду получше. Я думал о том, что надо играть как можно лучше, чтобы другая команда меня выменяла. После матча с «Авангардом» на старте сезона я говорил с Секачем и сказал ему: «Вау, я бы хотел играть за «Авангард». У них самый красивый логотип в лиге». И спустя пару месяцев моя мечта осуществилась.
Не знал, зачем меня выменяли, у «Авангарда» было два отличных вратаря, которые показывали хорошую статистику. Потом они купили меня, и я подумал: «Хорошо, но зачем я им?» Мне сказали, что взяли меня под плей-офф, и чтобы я был готов, потому что команда хочет добиться успеха.
Мне пара человек писала в соцсетях: «Зачем ты приехал, ты нам не нужен». Я старался относиться к этому позитивно. Приятно же, когда фанаты стоят горой за игроков, расстраиваются, когда кого-то обменивают. Я подумал, что надо стараться, показать им, что я заслуживаю играть за «Авангард», — сказал Грубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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