Вратарь Шимон Грубец рассказал о переговорах с «Авангардом» по новому контракту

Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец рассказал о переговорах по новому контракту. Его контракт истёк 30 апреля 2021 года.



«Есть вероятность, что я останусь в «Авангарде», пока не могу ничего сказать. Мы разговариваем с «Авангардом», другими клубами. Пока ничего не подписано. Я хочу остаться в КХЛ, но для меня важно, чтобы в команде остался Сергей Звягин. Хочу остаться со своим тренером вратарей, для меня важно работать с ним и становиться лучше», — сказал Грубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Напомним, по итогам шести матчей финала плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

«Ковальчук изменил всё. Этот парень обласкан богом». Чемпионское интервью с Грубецом Шимон Грубец начинал сезон в худшей команде КХЛ, а закончил с Кубком Гагарина в клубе, за который тайно мечтал играть.