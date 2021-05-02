«Буду с теплотой вспоминать эти два сезона». Заварухин попрощался с «Сибирью»

Николай Заварухин, ставший тренером «Автомобилиста», попрощался с «Сибирью» и болельщиками команды.



«Дорогие друзья, болельщики «Сибири» и все неравнодушные к хоккею люди! Хочу сказать спасибо болельщикам «Сибири» за поддержку и невероятные эмоции. На протяжении двух лет в Новосибирске команда делала всё возможное, чтобы порадовать вас своей игрой, забитыми голами и яркими победами. Спасибо каждому из вас за эмоции и атмосферу в ЛДС, за вашу веру и поддержку команды!



Спасибо тренерскому штабу «Сибири», персоналу и всем работникам клуба. Вместе с вами мы делали одно общее дело – работали слаженно ради ледовых побед. Спасибо вам за профессиональное отношение и совместную работу!



И, конечно, спасибо команде, каждому игроку «Сибири». Вы не просто отличная команда, вы – настоящая семья. Вместе мы радовались победам и справлялись с поражениями. Каждый из вас – Профессионал с большой буквы.



Буду всегда с большой теплотой вспоминать прошедшие два сезона и с особенными чувствами приезжать в Новосибирск! Славься, «Сибирь», — написал Заварухин в своём «инстаграме».

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