Бурмистров продлит контракт с «Ак Барсом» на два года
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Бурмистров и «Ак Барс» договорились о подписании нового двухлетнего соглашения.
Предыдущий контракт Бурмистрова с казанским клубом истёк 30 апреля 2021 года. Бурмистров вернулся в состав казанцев перед стартом нынешнего сезона. В розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 29-летний хоккеист принял участие в 44 встречах, набрав 17 (6+11) очков при показателе полезности «+7».
В плей-офф нынешнего сезона на счету хоккеиста 12 встреч, в которых он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2».
Бурмистров — воспитанник казанского хоккея. За карьеру, помимо «Ак Барса», он выступал в составе уфимского «Салавата Юлаева».
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