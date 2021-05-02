«Чикаго» проявляет заинтересованность в Шалунове и Жафярове

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» проявляет интерес к российским нападающим Максиму Шалунову и Дамиру Жафярову, сообщает The Athletic. По информации источника, «Чикаго» планирует подписать контракты с хоккеистами на следующий сезон.



В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Максим Шалунов в составе ЦСКА принял участие в 52 встречах, набрав 35 (18+17) очков. В плей-офф он принял участие в 22 матчах, записав на своё счёт 18 (16+2) очков.



Дамир Жафяров в минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выступал в составе нижегородского «Торпедо». На его счету 58 встреч, в которых он набрал 61 (21+40) очко. В плей-офф на счету Жафярова четыре матча, в которых он отметился одной результативной передачей.