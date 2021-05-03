Чинахов не сыграет в нынешнем сезоне НХЛ

Новобранец «Коламбус Блю Джекетс», российский нападающий Егор Чинахов не поможет команде из Огайо в нынешнем сезоне, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Арон Портцлайн.
«Чинахов не сыграет в нынешнем сезоне за «Коламбус». Нет вариантов, при которых он успеет вовремя оформить визу. Но контракт Егора вступит в силу незамедлительно. Нынешний сезон будет учитываться, а значит в сезоне-2022/2023 он станет ограниченно свободным агентом», — написал обозреватель.
Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда».
Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).
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