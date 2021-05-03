Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Детройт», у Наместникова — результативная передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Блейк Коулман и российский защитник Михаил Сергачёв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Филип Задина. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Напомним, в прошлом матче «Тампа» в серии буллитов проиграла «Детройту».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 3 мая 2021
-
01:16
-
00:56
-
00:28
- 2 мая 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:18
-
22:34
-
21:12
-
20:37
-
19:42
-
19:20
-
19:00
-
18:46
-
17:40
-
17:15
-
16:30
-
16:27
-
16:23
-
15:50
-
15:42
-
15:13
-
14:51
-
14:36
-
14:27
-
14:23
-
14:00
-
13:21
-
13:11
-
12:51
-
12:39
-
12:31
-
12:16
-
12:08
-
11:50
-
11:36