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Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Детройт», у Наместникова — результативная передача

Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Детройт», у Наместникова — результативная передача
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Блейк Коулман и российский защитник Михаил Сергачёв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Филип Задина. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Напомним, в прошлом матче «Тампа» в серии буллитов проиграла «Детройту».

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Коулман (Гудроу) – 00:16' (5x5)   0:2 Сергачёв (Гурд, Коулман) – 21:09' (5x5)   1:2 Задина (Наместников, Эрни) – 33:37' (5x5)
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