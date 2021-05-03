Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Детройт», у Наместникова — результативная передача

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Блейк Коулман и российский защитник Михаил Сергачёв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Филип Задина. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Напомним, в прошлом матче «Тампа» в серии буллитов проиграла «Детройту».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.