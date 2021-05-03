Расписание игр плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021

Стало известно расписание четвертьфинальных матчей плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021.



3 мая:

Сборная России – сборная Беларуси (20:30 мск);

Сборная Канады – сборная Чехии (23:00 мск).



4 мая:

Сборная Финляндии – сборная Швейцарии (01:30 мск);

Сборная Швеции – сборная США (04:00 мск).

Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.



В заключительном матче группового этапа Россия встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.