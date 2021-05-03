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Расписание игр плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021

Расписание игр плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Стало известно расписание четвертьфинальных матчей плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021.

3 мая:
Сборная России – сборная Беларуси (20:30 мск);
Сборная Канады – сборная Чехии (23:00 мск).

4 мая:
Сборная Финляндии – сборная Швейцарии (01:30 мск);
Сборная Швеции – сборная США (04:00 мск).

Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.

В заключительном матче группового этапа Россия встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

Все 11 голов сборной России в матче с Чехией на юниорском ЧМ-2021. Видеообзор
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