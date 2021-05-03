Расписание игр плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021
Стало известно расписание четвертьфинальных матчей плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021.
3 мая:
Сборная России – сборная Беларуси (20:30 мск);
Сборная Канады – сборная Чехии (23:00 мск).
4 мая:
Сборная Финляндии – сборная Швейцарии (01:30 мск);
Сборная Швеции – сборная США (04:00 мск).
Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.
В заключительном матче группового этапа Россия встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.
Все 11 голов сборной России в матче с Чехией на юниорском ЧМ-2021. Видеообзор
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
09:03
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:00
-
01:16
-
00:56
-
00:28
- 2 мая 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:18
-
22:34
-
21:12
-
20:37
-
19:42
-
19:20
-
19:00
-
18:46
-
17:40
-
17:15
-
16:30
-
16:27
-
16:23
-
15:50
-
15:42
-
15:13
-
14:51
-
14:36
-
14:27
-
14:23
-
14:00
-
13:21
-
13:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам