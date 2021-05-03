Стало известно расписание игр плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021. Сегодня, 3 мая в 1/4 финала сборная России сыграет с национальной командой Беларуси. Старт встречи – в 20:30 мск.



Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.



В заключительном матче группового этапа Россия встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какого результата добьётся сборная России на ЮЧМ – 2021?»

Расписание игр плей-офф на юниорском чемпионате мира – 2021

Пройти опрос можно на Quiz.