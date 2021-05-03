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Кекяляйнен: Чинахова ждёт новый шаг в карьере

Кекяляйнен: Чинахова ждёт новый шаг в карьере
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен высказался по поводу подписания контракта с форвардом Егором Чинаховым.

«Мы очень довольны, что Егор подписал контракт. Его ждет новый шаг в карьере. Это умный, динамичный хоккеист, который провёл очень хороший дебютный сезон в КХЛ. Мы надеемся, что он продолжит прогрессировать в нашем клубе», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба клуба.

Известно, что Егор Чинахов не поможет команде из Огайо в нынешнем сезоне. Напомним, россиянин принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда».

Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).

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