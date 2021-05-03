Тренер «Эдмонтона»: Куликов – сильный защитник, он прекрасно понимает игру

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт оценил игру и перспективы российского защитника Дмитрия Куликова.



«Куликов – сильный защитник, это первое, что вы скажете, глядя на него. У него отличные габариты, он способен много играть в меньшинстве, зачехлять лидеров соперника, но при этом он умеет обращаться с шайбой — и это тоже крайне ценное качество.



Куликов уже давно играет в НХЛ, прекрасно понимает игру. Мы сразу поговорили с ним о том, как мы действуем в обороне, в какой роли его видим. Полагаю, его опыт поможет ему быстро адаптироваться, войти в форму после карантина, и помочь нам как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф», — цитирует Типпетта пресс-служба НХЛ.



2 мая в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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