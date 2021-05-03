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Игорь Шуневич покинул пост генерального директора минского «Динамо»

Игорь Шуневич покинул пост генерального директора минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Игорь Шуневич покинул пост генерального директора минского «Динамо». Срок действия трудового договора клуба с руководителем истек. Минское «Динамо» решило не продлевать соглашение со специалистом. Об этом сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси и глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.

«От лица всех динамовцев я благодарю Игоря Анатольевича за то, что он с энтузиазмом принял управление минским «Динамо» в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами, – отметил Басков. – К роли директора минского «Динамо» Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера. Сейчас кризис миновал, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Желаем Игорю Анатольевичу успехов в любой сфере, какую бы он для себя не избрал», — цитирует Баскова пресс-служба минского «Динамо».

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