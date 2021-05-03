29-летний финский защитник Томми Кивистё продлил контракт с «Йокеритом» на один год, сообщает пресс-служба клуба. В сезоне-2020/2021 игрок провёл 39 матчей, забросил две шайбы и отдал девять голевых передач. Показатель полезности составил "+11", что стало третьим результатом в команде.
В 2009 году защитник был выбран под общим 208-м номером клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз». Томми Кивистё выступает за «Йокерит» с 2017 года. В Континентальной хоккейной лиге он также играл за «Автомобилист». Защитник выступает за сборную Финляндии, дважды становился серебряным призёром чемпионата мира.
Регулярный сезон КХЛ «Йокерит» завершил на пятом месте в таблице Западной конференции и уступил «Локомотиву» в 1/4 финала конференции Кубка Гагарина (0-4).
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