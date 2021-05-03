Генеральный директор «Трактора» прокомментировал подписание Владимира Ткачёва

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание нападающего Владимира Ткачёва.



«Владимир Ткачёв – один из лучших в Лиге центральных нападающих. Очень креативный хоккеист, способный одинаково полезно действовать на обеих сторонах площадки. Мы позиционируем Ткачева как центрфорварда первого звена, умеющего создать момент и реализовать его. Стоит отметить и его лидерские качества. В прошлом сезоне он был капитаном ярославского «Локомотива», имеет большой и, что немаловажно, успешный кубковый опыт. В 2018 году Владимир выигрывал Кубок Гагарина – это также стало ключевой деталью при подписании контракта», — цитирует Савина пресс-служба «Трактора».



27-летний Владимир Ткачёв прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги провёл в ярославском «Локомотиве». Ткачёв принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата, набрав 27 (10+17) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф Ткачёв сыграл в 11 встречах, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности "+4" и шести штрафных минутах.

Владимир Ткачёв перешёл в «Трактор»