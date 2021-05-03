Нападающий «Сочи» Ере Карьялайнен подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба из Латвии.



В сезоне-2020/2021 28-летний финский форвард провёл за «Сочи» 46 матчей, забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. Показатель полезности по итогам регулярного розыгрыша Континентальной хоккейной лиги составил «-6». У нападающего было 22 штрафные минуты и 37,1% выигранных вбрасываний.



Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 рижское «Динамо» завершило на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышло в плей-офф. «Сочи» набрал 37 очков в 60 матчах, занял 10-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. Победителем розыгрыша Кубка Гагарина стал омский «Авангард».

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