Бывший нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье перешёл в «Автомобилист», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 30-летний канадский форвард заключил контракт с клубом на два года.
В сезоне-2020/2021 Кормье провёл 46 матчей в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги и набрал 20 (6+14) очков. В плей-офф у Кормье 15 встреч и 5 (2+3) очков. «Автомобилист» в сезоне-2020/2021 занял седьмое место в регулярном чемпионате. В плей-офф команда вылетела от «Авангарда» (1-4 в серии) в первом раунде.
Ранее «Ак Барс» объявил об уходе ряда хоккеистов. Голкипер Адам Рейдеборн, защитники Микаэль Викстранд и Андрей Педан, а также форварды Станислав Галиев, Виктор Тихонов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье и Харри Песонен покинули клуб из Казани.
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