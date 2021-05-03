Стась и Хохлачёв покинули «Авангард»

Нападающие Андрей Стась и Александр Хохлачёв покинули «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.



В составе «ястребов» хоккеисты стали обладателями Кубка Гагарина сезона-2020/2021. В финале турнира омичи обыграли московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии. Решающую шайбу в шестом матче забросил нападающий Сергей Толчинский.



В регулярном первенстве Стась провёл 42 матча, забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Нападающий имел показать полезности «-3», заработал 15 штрафных минут. В плей-офф форвард сыграл 19 матчей и отдал три ассиста.



Хохлачёв в регулярном первенстве провёл 59 матчей, забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Александра 23 встречи, одна шайба и четыре ассиста.

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