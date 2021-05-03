Амир Мифтахов: спасибо «Тампе», что доверились мне и предложили контракт

Голкипер Амир Мифтахов прокомментировал подписание контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Как сообщает официальный сайт американского клуба, соглашение рассчитано на три года.



«Для меня большая честь стать игроком «Тампы». В восторге от подписания контракта, ждал этого с нетерпением. Спасибо «Тампе», разумеется. Руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие. Спасибо моей семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне на пути к мечте. С нетерпением жду того, что ожидает меня впереди.



Всё просто: они меня задрафтовали. Я счастлив. Нахожусь в хорошей форме и готов играть. Соскучился по хоккею, жду интересных матчей. Буду усердно работать, отдавать все силы, чтобы добиться больших успехов», — цитирует Мифтахова Metaratings.

Амир Мифтахов подписал контракт новичка с «Тампой»