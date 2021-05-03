Волков: плей-офф стал венцом всего. «Авангард» доказал, что у нас лучшая команда

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подвёл итоги розыгрыша Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021.
«Итоги сезона считаю положительными. Он начинался очень сложно, мы были первыми, кто объявил о внутриклубной эпидемии коронавируса. Пришлось менять план подготовки, что-то менять. В сезоне у нас тоже были разного рода спады, мы преодолевали себя и обстоятельства. Немного обновили команду, скорректировали некоторые вещи. Расстались с Кошелевым, Гариповым, Шумаковым. Ребята, которые пришли к нам, отыграли сильно и уверенно и стали чемпионами. Плей-офф стал венцом всего, мы к нему были готовы и доказали, что у нас лучшая команда», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
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