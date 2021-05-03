Жарков – об уходе из «Салавата»: просто не понял, почему ко мне стало такое отношение

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков рассказал о причинах ухода из «Салавата Юлаева».



«Пошли слухи, что клуб подписал новый контракт с Плэттом и Манниненом. Я звоню агенту, спрашиваю насчёт соглашения. Он мне говорит, что Уфа вышла на меня с предложением: один год за 35 млн. Я удивился: почему один год, почему мне снижают зарплату? Провел лучший сезон по статистике, причем без большинства. А они мне год дают. Странное предложение, я его отклонил. Мне просто стало неприятно.



Год назад мне убрали несколько млн. из контракта, порезали бонусы, и я сказал агенту: «Остаюсь в Уфе, играем дальше». И сейчас мне опять всё уменьшают. Я задал логичный вопрос: почему вы мне срезаете зарплату и бонусы и даете только один год? В ответ мне сказали, что у клуба не хватает на меня денег. И контракт на один год, потому что всё руководство и тренерский штаб пока подписано до конца предстоящего сезона.



Хорошо, я принимаю логику по деньгам. Но ведь был вариант дать часть этих денег в бонусах. Вы поймите, не было никаких 50 млн. и близко. Мне срезали где-то полтора-два млн., я просто хотел остаться на прежних условиях. Самое интересное, что ребятам, которых переподписывают, повышают зарплаты, а мне снижают. Я не смотрю на чужие деньги, дело не в этом. Просто не понял, почему ко мне стало такое отношение?



Объяснение про срок контракта тоже странное. Многим дали соглашения на два года. Я-то как раз хотел два сезона или даже больше отыграть за «Салават Юлаев», выиграть с ним кубок, добиться успехов с командой. Да, у руководителей и тренеров контракты только на один год. Но я-то в чем виноват? От меня это не зависит.



Конечно, понял, что клуб не очень во мне заинтересован. Если вы хотите оставить игрока, то хотя бы начнете выполнять часть его условий. Повторю ещё раз: я не просил никаких космических денег. И поэтому остальные клубы активизировались, четыре команды начали вести активные переговоры. Не скрываю условия: мне дали прежнюю зарплату и бонусы адекватные сделали. Я принял решение перейти в «Авангард», но благодарю другие клубы за предложения», – цитирует Жаркова Gorobzor.ru.

«Авангард» объявил о подписании Жаркова