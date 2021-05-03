Хартли: у меня ещё год контракта, а дальше — посмотрим, как будет

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал своё будущее в омском клубе.



«Мне уже 60 лет, и я для себя однозначно понял, что не все решения принимаются в одностороннем порядке. Хоккей — это большой бизнес. Сейчас я горжусь тем, что являюсь частью этого клуба и получаю настоящее удовольствие, работая в «Авангарде». Мы уехали из Омска, но у нас сейчас есть болельщики сразу в двух городах. У меня ещё год контракта, а дальше — посмотрим, как будет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.



Напомним, «Авангард» объявил о подписании нападающего Владимира Жаркова. Ранее появилась информация, что зарплата Жаркова в омской команде составит 37,5 млн рублей за сезон. У соглашения будет бонусная часть. Кроме того, отмечалось, что уфимский «Салават Юлаев» предлагал однолетний контракт с зарплатой 35 млн рублей.