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Генменеджер «Авангарда»: есть хорошие шансы договориться о новой аренде Костина

Генменеджер «Авангарда»: есть хорошие шансы договориться о новой аренде Костина
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о возможной аренде нападающего «Сент-Луис Блюз» Клима Костина.

«Особенность чемпионской команды, что к ребятам возрастает внимание, и мы не можем влиять на некоторые вещи. Мы не смогли повторить те условия, которые получил Стась, хотя по нему была работа. По поводу Костина, мы на связи с «Сент-Луисом», я думаю, что есть хорошие шансы с ними договориться о новой аренде. Мы переписывались с Армстронгом, посмотрим, какая у него будет роль в «Сент-Луисе», они сами на него посмотрят, и если у него будет не складываться, то у нас хорошие шансы получить Клима на следующий год. А так права на него закреплены», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

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