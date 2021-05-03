Генменеджер «Авангарда»: есть хорошие шансы договориться о новой аренде Костина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о возможной аренде нападающего «Сент-Луис Блюз» Клима Костина.
«Особенность чемпионской команды, что к ребятам возрастает внимание, и мы не можем влиять на некоторые вещи. Мы не смогли повторить те условия, которые получил Стась, хотя по нему была работа. По поводу Костина, мы на связи с «Сент-Луисом», я думаю, что есть хорошие шансы с ними договориться о новой аренде. Мы переписывались с Армстронгом, посмотрим, какая у него будет роль в «Сент-Луисе», они сами на него посмотрят, и если у него будет не складываться, то у нас хорошие шансы получить Клима на следующий год. А так права на него закреплены», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
- 3 мая 2021
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